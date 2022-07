Antonio De Lisio

TERMOLI. Antonio De Lisio compie 60 anni, per lui questo messaggio di auguri: «Auguri Antonio 60 anni! 60 anni è una tappa importante della vita, spesso è inevitabilmente soffermarsi a guardare indietro: le cose fatte, i rimpianti per quelle non fatte, l’importante che si tratti solo di un attimo, poi lo sguardo torni a volgere verso il futuro, perché anche lì ci sono decine di sogni che ancora aspettano di essere realizzati. Noi ti auguriamo che questo 60esimo sia solo l’inizio di nuove esperienze. Buon compleanno dalla tua famiglia».