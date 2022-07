Luna Buonaiuto

TERMOLI. Oggi, lunedì 18 luglio, presso il Poilitecnico di Torino, si è svolta la cerimonia di proclamazione del corso di laurea in Architettura per Luna Buonaiuto.

La tesi di laurea “Progetto e luogo: l’azione del progetto di architettura sui vuoti urbani” ha visto la votazione di 97/100.

“Che questo giorno possa essere solo il primo di una lunga serie di successi nella tua vita! Finalmente tutto l'impegno che hai profuso negli studi ti ha portata al premio più importante. Da oggi la tua vita sarà in discesa, ma non smettere mai di impegnarti e rimani umile come sempre!”.

All’architetto junior Luna, alla sua forza di volontà, congratulazioni. Ad maiora semper.

