Sabine Di Pinto e Romildo Gatti

MONTENERO DI BISACCIA. Nozze d'argento tra Sabine Di Pinto e Romildo Gatti.

Da Sabine a Romildo: «Caro Amore... Oggi siamo arrivati a 25 anni di matrimonio! E 32 anni insieme! 😍❤️❤️.

Non so davvero in che modo sia successo, ma ovviamente il tempo passa velocemente quando si sta bene😠🤣.

Ne abbiamo passate tante Io e Te... Da momenti di estrema felicità a quelli di estrema sofferenza mi sento un ragnetto in tutto ciò che continua giorno dopo giorno a tessere la sua tela per tenere salda la nostra unione nonostante il tuo carattere "impegnativo" 😠🤣, che è colpa sicuramente dell'età che avanza e che inizia a fare scricchiolii😠la nostra forza è la capacità di restare insieme e di non dimenticare quella promessa fatta il "19/07/ 1997"… nella gioia e nel dolore, nella salute e nella malattia”

Buon Anniversario Amore Mio ❤️»

