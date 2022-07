Angelo Raffaele Astore e Maria Viola

TERMOLI. 63esimo anniversario di nozze tra Angelo Raffaele Astore e Maria Viola.

«Tantissimi auguri a voi miei carissimi e amatissimi genitori per il vostro 63 anniversario di matrimonio. Grazie per il vostro esempio e il vostro amore.

Esempio di vita per tutti, dal profondo del nostro cuore auguri e grazie per tutto ciò che ci donate "Gli anni passano ma il vostro amore è sempre più forte. Grazie per averci insegnato cosa significa volersi bene e amare".

Dai figli Nicola e Celeste, dai nipoti Valerio, Miriam e Francesca, nonché dal genero Luciano.

Galleria fotografica