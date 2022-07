Joe Bavota

LARINO. Tanti auguri a Joe Bavota che oggi, 24 luglio, compie i suoi primi 50 anni. Mezzo secolo di vita all'insegna della musica, quella per il suo mito Elvis Presley! Una vita costellata da gioie, successi grazie al personaggio che è diventato, ma anche dolori e sconforti come le perdite di alcuni suoi parenti stretti, in primis l'amata mamma! Ma per l'amore dei suoi fans e della sua stessa mamma, Joe è andato avanti senza scoraggiarsi. Oggi sono proprio i suoi tanti fans sparsi per l'Italia e all'estero ad augurargli un felice compleanno e di continuare sempre con la musica di Elvis nel cuore!