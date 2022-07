Daria Miele

TERMOLI. Auguri Daria:18 anni ad alta quota.

«Rientra nel giorno del suo diciottesimo compleanno. Partita 5 mesi fa per il Brasile con il programma Intercultura, dove ha frequentato il secondo semestre del liceo, imparando lingue usi e costumi del posto. Ha avuto la possibilità di ammirare le bellezze della foresta amazzonica, delle principali città del Brasile e di vivere emozioni fortissime. Hai compiuto 18 anni in volo non è da tutti!»

Auguri dalla famiglia e dagli amici.

