Gisella Perrino e Tony Scavolo

ROTELLO. Grande festa in paese per il matrimonio della vice sindaco Gisella Perrino con Tony Scavolo. «Un sì che segna il primo passo di un lungo cammino tutto da vivere. Siate sempre così innamorati e complici, sostenendovi quando le difficoltà della vita si presenteranno e sembreranno farvi vacillare. Il vostro amore sarà sempre più forte di tutto. Buon cammino dalle famiglie, dagli amici, dall’amministrazione comunale e da chi vi vuole bene». Queste le parole usate per loro nel giorno del rito civile del 7 maggio, che si rinnovano magicamente per la funzione religiosa celebrata ieri nella chiesa di Santa Maria degli Angeli dal parroco don Marco Colonna, che li ha visti salire all’altare e ha consacrato l’amore eterno tra Gisella e Tony. «Il sindaco e l'Amministrazione comunale augurano affettuosamente una serena e felice vita insieme alla vice sindaca Gisella e a suo marito Tony».