Giuseppe Liggieri e Clara Sfredda

TERMOLI. Giuseppe Liggieri ha realizzato una cosa straordinaria: promessa di matrimonio per la sua Clara Sfredda: flash mob alle 23 di sabato sera in piazza Monumento coi ballerini della scuola Fly Zone. Un momento indimenticabile in vista della celebrazione nuziale del prossimo 5 agosto.

