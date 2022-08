Pino Piccirilli

TERMOLI. Ieri, mercoledì 3 agosto il maestro Pino Piccirilli ha compiuto 80 anni.

Per questo grande traguardo il gruppo "Tradizioni amiche" gli ha scritto una dedica speciale.

«Queste semplici parole non sono nulla in confronto a quanto di più grande ed ineguagliabile sei tu per noi. Che sia sotto il profilo umano o che sia sotto quello professionale, quando si dona e si trasmettono il proprio essere e il proprio sapere in piena totalità, ci si arricchisce in maniera inaspettata e forse anche incomprensibile all'inizio. Grazie per farci assimilare ogni piccola nozione, ogni piccolo segreto, ogni piccola goccia di passione musicale. Ti sei speso e ti spendi nella piena totalità facendo chilometri, mettendo da parte altro di te e per te, investendo sulla Bellezza di fare gruppo musicale in piena ricerca con le sfide di ognuno di noi e con i nostri progetti di gruppo, nonostante i nostri limiti. Quel metterti ogni giorno a servizio per ognuno di noi e per la Bellezza della Musica stessa, nella piena speranzosa conservazione come patrimonio di essa, è ammirazione e soprattutto resa di ringraziamenti infiniti nei tuoi confronti. Tutto ciò si incastona in uno sguardo di meraviglia a fronte dei tuoi passi di vita compiuti ed incredibilmente dimostrati mai tali.

E allora AUGURI DI BUON COMPLEANNO CARO PINO!!! Possano le tue mani, la tua voce ed il tuo cuore far vibrare le note del Pentagramma della Vita per cantarla come testimonianza d'Amore.

AUGURI AUGURI AUGURI PER I TUOI (solo sulla carta) 80 anni!!! Un abbraccio immenso, e come dici sempre tu ad ognuno...CHE DIO TI BENEDICA!!!

In debito di riconoscimento nei tuoi confronti, per tutto ciò che hai fatto e fai per noi, il gruppo TRADIZIONI AMICHE».

