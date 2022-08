Francesca Montuori

TERMOLI. Conserva sempre questa freschezza invidiabile e un sorriso magnifico con cui affronta giorno dopo giorno tutte le sfide che la vita propone, in equilibrio e grazia come su questa altalena che la ritrae. Il tempo sembra fermarsi ogni anno per Francesca Montuori, che oggi spegne 32 candeline ma restando sempre fanciulla nei tratti, beata lei.

Il suo giorno speciale lo trascorre circondata dalle persone che l'amano e con un pensiero anche a chi la veglia da lassù.

Un meraviglioso augurio di buon compleanno a Kikka dalla sua famiglia, da Alessio e da tutto il network dei portali del gruppo MediaComm, di cui è l'icona social e non solo. Augurissimi Kikka!