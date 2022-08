Giovanni Daniele

URURI–SAN SALVO. Giovanni Daniele compie 18 anni, per lui questo messaggio di auguri da nonna Iana Puleggi: «Hai saputo scavare nelle tue radici per scoprire il senso più profondo della famiglia, i suoi valori, le sue tradizioni, che sai coltivare con tanta attenzione e che sono diventati un tuo punto di forza. Giovanni, ragazzo affettuoso e sensibile, ti auguro di non disperdere mai le tue tensioni ideali, la tua onestà intellettuale, la tua voglia di libertà e giustizia sociale, che, insieme al tuo amore per lo sport, caratterizzano i tuoi 18 anni. Nonna Iana».