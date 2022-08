Clarissa Benenati

TERMOLI. Giorno di festa in casa Benenati, è il compleanno di Clarissa.

«Possano tutti i sogni che sono nascosti nel tuo cuore diventare realtà! Auguri a Te e non aver fretta di sentirti grande, cammina piano, piano, perché la vita e' preziosa, non sprecarla! Auguri per i tuoi 11 anni tesoro mio e che la vita ti sorrida sempre come oggi! Buon compleanno Clarissa da mamma Francesca, da zio Andrea e dalla tua amatissima nonna che ti vuole un mondo di bene, auguri, auguriii!».