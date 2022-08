Filomena Giordano

CASACALENDA. Da Casacalenda un augurio che si moltiplica per quattro, quello inviato da Filomena Giordano per il buon onomastico alle carissime cugine, altre due omonime, Filomena Giordano e Filomena Pecoraro.

«In attesa di un’allegra e chiassosa rimpatriata in Campania felix, invio, da Casacalenda, gli auguri di buon onomastico alle mie carissime cugine: che sia, per tutte noi, una gioiosa e spensierata giornata, in onore della nostra Santa Filomena!»

Galleria fotografica