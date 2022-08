Lucio Marinelli

TERMOLI. Mezzo secolo per Lucio Mariinelli. Per l'occasione giungono a lui degli auguri speciali.

«Ed eccoti qui oggi 50 anni!!!

Sei una persona speciale. E adesso è ora di raccogliere i frutti.

Per l'uomo che è diventato padre troppo presto ma è riuscito a darmi tutto, l'uomo che mi ha insegnato ogni cosa che so. Tanti auguri papà, ti voglio bene. Ale

Alla persona che ha sempre creduto in me e che non smetterà mai di farlo, all’uomo che mi ha cresciuto e mi ha reso ciò che sono adesso, lo devo a te papà. Ti voglio bene. Mattia

Tanti auguri di buon compleanno papà, sei sempre stato un padre giocherellone e amorevole, mi hai insegnato a reagire positivamente a tutto e a rialzarmi dopo le mie cadute, non finirò mai di ringraziarti. Cristian.

A te che mi hai dato Il tuo tempo libero, il tuo amore, il coraggio e tante altre cose, a te che hai stravolto le mie giornate giocando con me, a te che sei sempre rimasto lo stesso di sempre. Non cambiare mai!

Tanti auguri papi da Sofia.

Sei la nostra forza, la nostra colonna portante

I tuoi 4 figli e Katia».