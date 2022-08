Vincenzo e Antonietta

TERMOLI: 14 agosto 1972-2022. Nozze d'oro in casa Marotta tra Vincenzo e Antonietta: «Gli auguri più affettuosi per le vostre nozze d'oro. L'amore che vi unisce è ancora più prezioso del metallo che lo rappresenta. Auguri ai coniugi Vincenzo e Antonietta Marotta, per questo straordinario traguardo, dalla big family».

Galleria fotografica