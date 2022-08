Gabriele

TERMOLI. Gabriele compie 3 anni: «Non ricordiamo più com' era la nostra vita prima di te, da quando sei arrivato l'hai resa piena di gioia e di amore, sembra che il nostro ieri lo ricordiamo in bianco e nero e invece dal tuo arrivo l'hai fatta diventare di mille colori, di mille sfumature, un arcobaleno di emozioni. Grazie Gabriele per aiutarci ogni giorno ad affrontare la vita sempre con il sorriso sulle labbra, perché solo guardandoti ci fai ricordare quanto fortunati siamo stati ad avere un bimbo come te. Auguri per i tuoi 3 anni dai tuoi genitori Maria e Gianni».