Paola Berchicci

MONTECILFONE. Paola Berchicci compie oggi 51 anni: «Auguri a te che sei forte ma allo stesso tempo fragile, a te che sei solare anche se dentro vorresti urlare, a te che sei sempre riuscita a superare i mille problemi e le mille difficoltà con la tua forza e la tua determinazione, a te che sei stata la prima a credere i noi, prima ancora di noi stessi, sei stata la prima a guardarci negli occhi e a piangere di felicità. A te che basta poco per essere felice, che non molli mai e provi sempre a fare del tuo meglio... Conserva sempre questa freschezza invidiabile e un sorriso magnifico con cui affronta giorno dopo giorno tutte le sfide che la vita propone a te che sei una mamma fantastica in questo giorno così speciale ti auguriamo le cose più belle, e che questo compleanno sia più bello di quelli trascorsi e il tuo sorriso faccia sempre da sfondo alla tua Vita. Buon compleanno mamma da Samuel e Alice... +51 primavere❤️»