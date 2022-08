Maria Grazia D'Alò e Giuseppe Lamelza

GUGLIONESI. Maria Grazia D'Alò e Giuseppe Lamelza, oggi 29 agosto hanno detto sì.

«Amatevi l’un l’altro, ma non fatene una prigione d’amore: piuttosto vi sia un moto di amore tra le rive delle vostre anime.

Riempitevi a vicenda le coppe, ma non bevete da una coppa sola. Datevi cibo a vicenda, ma non mangiate dello stesso pane. Cantate e danzate insieme e siate giocondi, ma ognuno di voi sia solo, come sole sono le corde del liuto, benché vibrino di una musica uguale.

Donatevi il cuore, ma l’uno non sia di rifugio all’altro, poiché solo la mano della Vita può contenere i vostri cuori.

E siate uniti, ma non troppo vicini; le colonne del tempio si ergono distanti, e la quercia e il cipresso non crescono l’una all’ombra dell’altro.

Che il Signore vi ricopra di gioie e soddisfazioni, con l’augurio che la famiglia che sta nascendo sia per voi motivo di costante gioia e serenità!»





