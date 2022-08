Marialuisa Di Stefano

ROTELLO-SAN MARTINO IN PENSILIS. L’amore senza confini, l’abbraccio che va da San Martino in Pensilis da parte di Luca Di Tullio per la sua Marialuisa Di Stefano, che oggi compie 26 anni: «Amore mio. Sono passati soltanto pochi mesi da quando stiamo insieme ho iniziato a scriverti e a seguirti, anche se a l'inizio messaggiavamo solamente poi piano piano abbiamo iniziato a conoscerci meglio, sei una donna dal cuore caldo e profonda. Ho creduto nei tuoi sogni e nelle tue passioni, una donna si trova a migliaia di chilometri da me eppure fai battere forte il mio cuore. Se dovessi dirti per quale motivo ho perso completamente la testa per te, non saprei ditelo non c'è una cosa di cui sono innamorato di te. So solamente che non posso fare a meno di te e di ascoltare la tua voce, della serenità che mi fai provare. Ti amo amore mio da tuo king. Buon compleanno + 26 anni»