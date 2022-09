Francesca Redavid

CAMPOMARINO. Francesca Redavid compie oggi 36 anni e per lei arriva questo messaggio di auguri: «Chiamarti cognata è riduttivo, dovrebbero creare una parola che racchiuda i termini cognata, confidente e amica, in tal modo potrei esprimerti con una sola parola quello che sei per me.

Ti auguro di rimanere sempre la persona unica e speciale che sei! Tanti auguri di buon compleanno!» Queste le parole di Caterina Presutto, assieme al fratello di Francesca, Luca, e dai nipotini.