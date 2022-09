Vittorio Iovine

SAN GIACOMO DEGLI SCHIAVONI. I suoi primi 53 anni: li compie Vittorio Iovine, qui accanto al nipote Dennis. Per lui tanti auguri dai suoi familiari ma in particolar modo proprio dal nipote Dennis: "Avere uno zio fantastico come te è la fortuna più grande che mi potesse capitare... buon compleanno ziiii... ti voglio bene..."

A Vincenzo anche gli auguri da parte della nostra redazione.