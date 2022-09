Giorgia Lafratta

SANTA CROCE DI MAGLIANO. Che festa in casa Lafratta-Zeffiro: Giorgia compie oggi 18 anni e per lei c’è questo splendido messaggio di auguri: «Ci sono giorni speciali che scandiscono momenti significativi della propria esistenza. Uno di questi, sicuramente, è rappresentato dal raggiungimento della maggiore età. Un traguardo agognato da tempo, nel pieno dell’avventura scolastica, anche se in periodo di vacanze crepuscolari, come questo. È il giorno in cui tutti i riflettori si accendono su di te, rendendoti una stella ancora più brillante del solito, cara Giorgia. Assumi maggiori responsabilità e il nostro amore incondizionato, se possibile, si accresce a dismisura. Per questo, in una occasione così particolare, ti vogliamo augurare un mondo da conquistare, migliore di quello che viviamo oggi, coltivando e realizzando ogni tuo sogno, nella sfera personale e affettiva, nonché in quella studentesca e professionale, ricordandoti come avrai sempre noi, la tua famiglia, come ineludibile punto di riferimento: un abbraccio immenso cara Giorgia, da mamma Carolina, papà Antonio e tuo fratello Michele».