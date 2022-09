Don Luigi Mastrodomenico

BONEFRO. Nove anni di sacerdozio per don Luigi Mastrodomenico. L'amore incondizionato di Gesù per ciascuno di noi è il punto di riferimento della tua vita e del tuo ministero. Nel dono del sacerdozio ti sei messo in cammino per annunciare il Vangelo e testimoniare la bellezza della fede con gesti semplici ma significativi e profondi, l'ascolto, la gioia dell'incontro e delle relazioni, la condivisione di momenti felici e difficoltà attraverso una presenza amorevole e sincera. Carissimo don Luigi, nel nono anniversario della tua ordinazione presbiterale, la comunità di Bonefro e tutta la zona pastorale di Santa Croce-Casacalenda, insieme a tanti amici vicini e lontani, ti rinnovano gli auguri con gratitudine, preghiera e ogni benedizione.