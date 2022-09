Giuseppe Cardarelli e Monica Palladino

FROSOLONE. Frosolone, venti anni di matrimonio per Giuseppe Cardarelli e Monica Palladino.

La mente corre indietro nel tempo e ricorda quel "sì" per la vita pronunciato venti anni fa nella chiesa di San Bartolomeo a Bojano. Poi torna all'oggi con consapevolezza, un sentimento forte e profondo e l'affidamento fiducioso a Dio. Rinnovare la promessa matrimoniale nella chiesa di Sant'Egidio a Frosolone diventa così un'occasione per esprimere gratitudine nella reciprocità e in due splendide figlie, Claudia e Flavia, che accompagnano questa unione fondata sull'amore. A Giuseppe Cardarelli e Monica Palladino gli auguri di felice anniversario da tutti i familiari e dagli amici con un pensiero di grande affetto e gioia di vivere ancora insieme, mano nella mano.