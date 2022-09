Teresiana Casacanditella e Filippo Di Nuoscio

GUGLIONESI. Il fatidico giorno è arrivato e tra poco vi unirete in matrimonio per sempre.

Felicitazioni Teresiana e Filippo dai vostri più cari amici.

«Tenetevi per mano e sappiate guardarvi negli occhi come oggi.

Possa la strada venirvi incontro e il vento sospingervi dolcemente.

Vi auguriamo tanta felicità per mantenervi dolci, Tante prove per mantenervi forti, Tanta speranza per mantenervi felici, Tanti amici per darvi conforto, Tanta determinazione per rendere ogni giorno più bello del giorno prima.

"Possa il mare lambire la vostra terra e il cielo coprirvi di benedizioni, il sole illuminare il vostro volto e la pioggia scendere lieve sul vostro campo. Possa Dio tenervi sul palmo della Sua mano, fino al vostro prossimo incontro. Possa la sua leggerezza largamente benedirvi"».