Monsignor Antonio D'Angelo

TERMOLI. In occasione del primo anniversario di ordinazione episcopale tutta la diocesi di Termoli-Larino formula i migliori auguri a Sua Eccellenza Monsignor Antonio D’Angelo con gratitudine a Dio per il dono del suo ministero, preghiera viva e un pensiero di grande affetto in comunione con la chiesa aquilana.

Il Signore continui a guidare il suo cammino in Cristo Gesù al servizio di ogni sorella e fratello che incontriamo sotto lo sguardo amorevole della Vergine Maria.