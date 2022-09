Lucia Bocale

TERMOLI. Tanti auguri per il compleanno numero 55 celebrato da Lucia Bocale. Anche se sembra così difficile accostare questo numero al suo volto.

Di recente l'abbiamo scoperta e seguita anche come autrice, del romanzo "L'uomo della mia vita". In bocca al lupo per questa nuova avventura e anche per la passione fotografica che sta portando avanti con egregi risultati