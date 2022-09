Nicolas Ficocelli

CAMPOMARINO. È giorno importante per Nicolas Ficocelli. Il campione del mondo di Street Dance Show oggi compie 14 anni. Diventa un teenager a tutti gli effetti.

«Doppi auguri a te che sei speciale: per i tuoi 14 anni e per il tuo fantastico 1° posto al Campionato Mondiale di Street Dance Show. Ogni anno che passa ci rendi sempre più orgogliosi di te e ci riempi di grandi emozioni. Sei il nostro campione, continua a inseguire i tuoi sogni. Da adolescente, puoi sempre raggiungere il successo nella vita ma non devi mai smettere di inseguire i tuoi sogni. Continua a credere in te stesso e il successo ti troverà. Tantissimi auguri dalla tua famiglia».

Buon compleanno campione anche dalla redazione di TermoliOnLine.

Galleria fotografica