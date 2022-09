Oriana Marsilio

TERMOLI. È un giorno davvero speciale, di quelli dove non basta sussurrare "Sottovoce" per fare gli auguri a una nostra carissima amica: Oriana Marsilio compie 50 anni, beh sì. Tocca anche a lei, ma conserva lo stesso spirito di sempre. A lei, dalla famiglia, dallo staff del Sottovoce e dagli amici, un meraviglioso pensiero per questo traguardo importante, con l'auspicio che la vita che verrà le darà ancora di più.