Rita Maffei e Michele Maffulli

TERMOLI. Festa grande in casa Maffulli-Maffei per il 46esimo anniversario di matrimonio per Michele e Rita, ballerini di danze standard e orgoglio molisano.

Hanno raggiunto importanti traguardi nella loro categoria Over70 anni in classe B1 posizionandosi come finalisti nel Campionato Italiano Fids 2022 a Massa Carrara, ma soprattutto hanno raggiunto la vetta come Campioni del Mondo Syllabus over 70 nel mese di marzo a Bologna.

Daniela Maffulli, la loro adorata figlia, ci invia il suo biglietto di auguri:

"Ciò che nei romanzi è noto come romanticismo e amore, nella vita reale è impegno e sacrificio. La vostra storia è un esempio stupendo di ciò che occorre per essere marito e moglie. Felice anniversario, Vi Amo Daniela"