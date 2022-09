Vittoria e Nicola

TERMOLI. Da 60 anni insieme, sposi felici: nozze di diamante per Vittoria e Nicola.

«Ogni attimo è stato amore, ogni giorno è stato attimo, così per 60 anni, così per tutto il resto della vostra meravigliosa vita insieme. Auguri Nonni, a voi per le vostre nozze di diamante! 💎»