Genoveffa Carpinelli

CAMPOMARINO. Stamattina ha salutato i colleghi e l'amministrazione, dopo ben 15 anni di lavoro al servizio della comunità di Campomarino. Genoveffa Carpinelli, responsabile degli Affari Generali e Servizi Sociali e Vicesegretaria al Comune di Campomarino ha concluso la sua carriera ricca di emozioni che vanno al di là dell'aspetto lavorativo.

Giunta al Comune di Campomarino nel 2007, dopo i trascorsi professionali alla Regione Molise e all'Asrem di Termoli, l'avvocato Carpinelli nel corso degli anni ha condiviso con amici e colleghi un importante percorso di crescita umana e professionale. Il sindaco, l'amministrazione comunale e i colleghi tutti rivolgono i migliori auguri a Genny, grati per il lavoro svolto, per la sua professionalità e per la dedizione e le competenze messe al servizio dei cittadini, nella convinzione che nel suo percorso di vita continuerà ad ottenere le soddisfazioni che merita.

