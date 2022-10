Suor Felicina

SANTA CROCE DI MAGLIANO. Nozze di Diamante per Suor Felicina. "Vorrei essere l'esempio di amore coniugale per molte coppie, come io per sessant'anni ho amato e sono stata fedele al Signore ".

È questo l'augurio rivolto da suor Felicina, durante la festosa ricorrenza del 60 anniversario di professione religiosa svoltasi questa mattina durante la santa messa di ringraziamento anche per il secolo di vita della fondazione delle Discepole di Gesù Eucaristico, ideate e pensate dal venerabile Mons. Raffaello delle Nocche.

Celebrazione eucaristica presieduta dal parroco don Costantino, due giovani suore, professe semplici hanno rinnovato i voti al Signore alla presenza della comunità ed amici. Auguri!

Galleria fotografica