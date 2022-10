Nunzia Borrelli

GUGLIONESI. Mezzo secolo di vita per Nunzia Borrelli. Gli auguri speciali da parte del figlio Anthony, la mamma Teresa, il papà Giustino, le sorelle Sonia e Monia, i cognati, il nipote Alessandro e tutti quelli che le vogliono bene.

«Oggi è il tuo Compleanno. E che Compleanno. Di quelli con la C maiuscola. Che è anche C di Cinquanta.

E poi C di Cuore, C di Consapevolezza, C di conquiste, C di Creatività, C di Colori nuovi. Auguri per i tuoi Cinquant’anni! (ps. agli effetti “Collaterali” dell’invecchiare ci pensiamo tra una trentina di anni!)».