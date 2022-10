Don Luigi Mastrodomenico

BONEFRO. Tre anni a Bonefro per don Luigi Mastrodomenico, gli auguri della comunità

"Sei una guida per la nostra comunità e ogni giorno ci accompagni nel cammino di fede cristiana. L’amore per il tuo servizio, la gioia delle relazioni, la disponibilità e l’impegno sono valori importanti che tutti possiamo condividere nella preghiera e in ogni gesto. Auguri carissimo don Luigi, grazie per la tua presenza amorevole a Bonefro".