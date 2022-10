Giuseppe Masciulli

GUGLIONESI. E sono 18… Buon compleanno Giuseppe Masciulli.

«Oggi entri nell’età adulta, ma conserva sempre un po’ del bambino che c’è in te, ti servirà per affrontare la vita con più leggerezza. Questo giorno non è un traguardo, ma una partenza verso una vita da vivere alla grande. 18 candeline fanno una bella luce ma tu brilli molto di più e se guardi il cielo scorgerai una stella ancora più luminosa. Guardala attentamente. Lì c’è nonno Mauro che brinda a questo tuo traguardo e ti sorride. Buon compleanno Giuseppe, da mamma, papà e tuo fratello Mauro».