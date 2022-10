Benito Del Peschio

LARINO. Laurea magistrale in Scienze per l'economia e le imprese per il dottore Benito Del Peschio conseguita nelle scorse ore presso l'Università politecnica delle Marche.

Un traguardo di prestigio per il giovane larinese che dopo la triennale di qualche anno fa, nonostante il periodo contraddistinto anche dalla pandemia, non soltanto ha scelto di mettersi subito a lavorare, ma con determinazione ha continuato i suoi studi raggiungendo ora l'ambito traguardo. Colmi di gioia i suoi genitori Lino e Carmela come il fratello Giuseppe. Proprio loro anche dalle nostre colonne hanno voluto ribadire l'augurio a Benito di guardare sempre al futuro e di continuare a percorrere la strada che ha scelto, certo di avere loro al suo fianco.

Congratulazioni Benito anche dalla nostra redazione.