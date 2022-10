Veronica Pinti

TERMOLI. Una delle colonne del pregevole gruppo Fai di Termoli, Veronica Pinti, tornata in città dopo l'esperienza ateniese in Grecia, compie 27 anni. A lei, che si prodiga per la valorizzazione e la tutela dei beni culturali, storici, architettonici e ambientali del territorio, un messaggio di auguri speciale, con l'auspicio che anche questo nuovo anno contribuisca a farle vivere esperienze significative e avviare nuovi progetti, verso la realizzazione dei propri sogni.