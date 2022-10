Houda Haffid

TERMOLI. Oggi, 21.10.2022 all'Università Politecnica delle Marche di Ancona, Facoltà di Economia "Giorgio Fua' si è brillantemente laureata Houda Haffid in Economia e Commercio. "La strada è stata lunga e piena di difficoltà ma tu hai scelto di non mollare e di non farti scoraggiare, lavorando sodo con grande forza di volontà. Il tuo impegno è stato premiato, Congratulazioni, ce l'hai fatta, Dottoressa!".

Tanti auguri dal papà Mustapha, dalla mamma Hakima, dalla sorella Selma e dal fratello Adam.

