Remo Spetrini e Lucia Baccari

CASACALENDA. Nozze d’oro in casa Spetrini-Baccari: Remo e Lucia festeggiano i 50 anni di matrimonio. «A Casacalenda, Remo e Lucia oggi sposi per la 50° volta!!! La scalata è stata lenta, ma ormai siete giunti alla vetta: non vi resta che godervi il panorama… Buon anniversario! Siete il nostro orgoglio», la dedica dei figli Giulio, Carmen e Gianni».