Monica Di Muccio

GUARDIALFIERA. Monica Di Muccio si è brillantemente laureata presso l’Università degli studi del Molise, nel dipartimento di Medicina e Scienze della Salute “Vincenzo Tiberio” in ingegneria medica, la tesi di laurea discussa “Preprocessing di immagini per l’analisi formale dell’epilessia”. Relatore professoressa Antonella Santone, correlatori Giulia Varriano e Luigi Pavone.

Ecco per la neo dottoressa il messaggio di auguri e felicitazioni: «Finalmente raggiungi l’obiettivo, hai fatto tanti sacrifici e rinunce sempre con la tensione prima degli esami e la gioia dopo il voto, per portare avanti questo tuo traguardo e noi siamo al tuo fianco come sempre. Congratulazioni infinite da papà, mamma e Thomas».