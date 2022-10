Enza Morelli

COLLETORTO. Laurea magistrale in Scienze dell’Alimentazione e Salute per Enza Morelli. Congratulazioni alla dottoressa Enza Morelli: lunedì 24 ottobre 2022 ha conseguito, con una brillante votazione di 109/110, la laurea magistrale in Corso di Laurea Magistrale in Scienze dell’Alimentazione e Salute presso l’Università degli Studi “G. d’Annunzio”, Polo Didattico di Chieti, Scuola di Medicina e Scienze della Salute, Dipartimento di Scienze Mediche, Orali e Biotecnologiche. La Commissione, presieduta dal Prof. Angelo Cichelli, ha molto apprezzato la tesi sperimentale dal titolo “L’effetto anti-ageing della frutta secca”. Relatore: Chiar.ma Prof.ssa Tiziana Pietrangelo. Genitori: Morelli Donato e Tosto Angela Rosaria.

«Il 19 novembre del 2020 in occasione della Laurea Triennale in Dietistica avevamo sottolineato la complessità del tuo Corso di Laurea Magistrale consapevoli dell’elevato grado di difficoltà degli esami (Biochimica della Nutrizione, Chimica e Tecnologia degli Alimenti, Microbiologia Generale e Microbiologia deli Alimenti, Fisiologia della Nutrizione, Farmacologia, Tossicologia e Botanica Alimentare, Nutrizione Pediatrica e Immunotossicologia, ecc.) che ti saresti trovata di fronte. Anche questa volta il tuo percorso è stato netto, privo di penalità e nella tempistica prevista, uno spartito suonato rispettando tutte le indicazioni comprese quelle metronomiche ed espressive con precisione, sicurezza e quasi spigliatezza. Ancora una volta nel corso dei tuoi studi hai dimostrato che l’amore, la volontà, la passione, lo spirito di sacrificio e le competenze acquisite hanno fatto la differenza portandoti a raggiungere risultati tangibili e indiscutibili». “Sempre avanti. Compiaciuti e soddisfatti». Mamma e Papà.