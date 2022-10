Eliana Martino

SANT'ELIA A PIANISI. Confetti rossi per Eliana Martino, che si è laureata oggi al dipartimento di Economia dell'UniMol, a Campobasso, nel corso di laurea magistrale in Management, imprenditorialità e innovazione, discutendo una tesi in "Contabilità e controllo delle aziende sanitarie" sul tema: "Il sistema di finanziamento delle aziende sanitarie", con la relatrice, professoressa Claudia Salvatore, e alla correlatrice, la professoressa Carla Del Gesso.

Per lei questo messaggio di auguri, da parte della sua Commy, Anna Maria Di Pietrantonio: «Tanti auguri per questo tuo traguardo, che con l'acquisizione di questa laurea possa seguire un altrettanto un radioso percorso professionale

Auguri dalla tua Commy».

