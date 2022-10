Ryan Anzivino

GUGLIONESI. Per la gioia di mamma Flavia Viola e papà Antonio Anzivino, presso il Policlinico SS. Annunziata di Chieti, è venuto al mondo il piccolo Ryan.

«Un piccolo gioiello è venuto alla luce. Il miracolo si è compiuto ancora. Dall'amore è nata una nuova vita. Dall'amore, ne sono certo, essa trarrà l'energia per crescere.

L’arrivo di un figlio è come la partenza per un viaggio: non si sa che cosa ci aspetta, ma di sicuro non si sarà più quelli di prima. Che ogni istante della sua vita sia pieno della stessa gioia e tenerezza di questo momento. Un grande augurio per la nascita del vostro primogenito: il frutto del vero e grande amore che vi lega. Un abbraccio forte». Miky Conti.

