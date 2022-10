Stefania Zulli

GUGLIONESI. Molise-Abruzzo, gli auguri continuano a viaggiare in casa Pace-Zulli. Questa volta tocca a Stefania.

«Possa la vita regalarti una bellissima sorpresa per ogni candela presente sulla tua torta di compleanno. Tanti auguri di cuore da mamma.

Per il tuo compleanno avrei voluto regalarti qualcosa di affascinante e divertente, ma poi mi sono ricordato che hai già me nella tua vita. La tua little sister Alberta.

Non sentirti sopraffatta dal numero di candele sulla tua torta. Non innescherà ancora l’allarme antincendio. Forse l’anno prossimo! A parte gli scherzi, buon compleanno alla donna che ha sacrificato molti momenti preziosi della sua vita per renderci felice. Sei una madre fantastica!

Grazie per esserci sempre stata quando avevamo bisogno di te e per esserci sempre e costantemente. Ti auguriamo un fantastico compleanno! I tuoi figli Andrea e Federica.

La vita è un viaggio. Allaccia le cinture di sicurezza e goditelo fino in fondo. Auguri Stefania da tutta la big family, sull’asse Molise e Abruzzo».

