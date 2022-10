Luigi Bucchicchio

TERMOLI. Altro traguardo importante in casa Bucchicchio, Laurea in Scienze dell'informatica con 110 per Luigi, che ha raggiunto questo traguardo all'Università di Camerino, tesi di laurea specialistica tutta in inglese, con la dedica speciale al suo babbo e al nonno, le due generazioni a cui si è ispirato.