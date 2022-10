Pasquale Di Salvio

GUGLIONESI. Buon compleanno Pasquale Di Salvio. Gli auguri speciali da parte della famiglia.

«A un nonno, un papà e un marito meraviglioso.

La vita spesso ti ha messo a dura prova ma tu con fede e forza di volontà, ti sei rialzato ed hai combattuto.

Nel cuore e nel cielo hai un angelo dai capelli neri e dagli occhioni grandi che ti protegge e ti sostiene. La tua adorata, piccola e dolce Livia.

E qui, in terra, con te e sempre per te, ci siamo noi che ti amiamo immensamente. Tu ci dimostri ogni giorno come l’età non sia altro che un numero. La gioventù è nel cuore e non nella carta d’identità.

Al giovincello di casa Di Salvio, tantissimi auguri. Da tua moglie Annamaria, tuo figlio Adamo e i tuoi amati nipoti, Daniele, Livia e Annamaria».