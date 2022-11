Rosaria Campofredano

GUGLIONESI. Confetti rossi per Rosaria Campofredano che oggi, venerdì 4 novembre, a Bologna si è laureata in scienze Politiche, sociali e internazionali.

«A Rosaria,

Per tutte le notti insonni a cercare di capire cosa fare. Alla voglia di spiccare il volo e riprenderti la tua vita in mano, dopo tanta sofferenza.

Oggi ce l’hai fatta.

Con le tue gambe, con le tue mani, con la tua forza. Con l’esercito di persone che ti hanno sostenuta, sopportato e supportato.

Con tua madre.

E con un angelo. Il più bello fra i belli che lassù tra le nuvole ha sempre creduto in te. Tuo fratello Donato.

Hai lottato in un mondo che, spesso, ha finto di non capirti, ti ha voltato le spalle. Ma la forza del ricordo, dell’amore di tuo fratello ti ha portato fin qui. Fin qui, oggi a Bologna, a rimetterti in gioco e prendere quel che è tuo. Quel pezzo di carta che ti riscatta di tutta la fatica, la tristezza e la voglia di scappare.

Oggi sei una donna. Una dottoressa.

E sei l’orgoglio di chi davvero crede, ha creduto e crederà sempre in te.

Ad maiora Ros! Che tu possa avere sempre il vento in poppa!

Per noi, oggi hai vinto tu».

Tantissimi auguri da mamma Katia, da Camillo, da tua sorella Anna, da tutta la famiglia, dal fidanzato e da tutti gli amici.