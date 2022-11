Aurora Massacesi

TERMOLI. Grande gioia in casa Massacesi-Palmieri per la nascita della piccola principessina “Aurora”.

Una gioia immensa che non conosce distanza emotiva, se non quella territoriale, perché la piccola Aurora è nata a Sant’Omero in provincia di Teramo il 31 ottobre scorso. Con tutta la sua bellezza è venuta al mondo per contagiare di gioia tutta la famiglia. Tantissimi auguri ai miei grandi amici e neo genitori Cristiano Massacesi e Sara Palmieri per aver rivolto la loro esistenza ad una causa che non conosce tempo e che è la cosa più straordinaria che esista: Il dono della vita.

Un augurio anche ai nonni Domenico, Betty, Franco e Lidia e gli zii.

Con amore zia Daly, Rossana, Domenico, Andrea e Marilù.