Roberto Marcucci

TERMOLI. Oggi Roberto Marcucci taglia un traguardo importante della sua vita: compie 40 anni.

La sua dolce compagna Stellina e il principino Christian dedicano a lui con tutto l’amore di questo mondo un dolce pensiero di auguri immensi.

«Ed ecco qui, il giorno in cui è nata la mia metà, la persona che mi ha fatto sorridere, mi ha resa quella che sono oggi e di cui senza non ne so fare a meno. A te che sei fuoco quando ho freddo, vento quando ho caldo ma soprattutto sei amore quando ne ho più bisogno, ma anche quando ne ho meno bisogno… che è lì che fai più pressione, porgendomi una mano anche quando io non la voglio. E per questo ti dono i miei cento GRAZIE… perché tu sei cosa speciale. Ti auguro i miei più sentiti auguri amore mio e che questo giorno possa essere il più bello di tutti gli altri»

A Roberto si aggiungano anche gli auguri da parte della nostra redazione.